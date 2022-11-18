«مصر تستطيع»: جامعة «هارفارد» تكرم العالم المصري أسامة حمدي على إسهاماته في علاج السكري

كرم مستشفى جوسلين التابع لجامعة «هارفارد» الأمريكية، الذي يعد الأكبر عالميا في علاج مرض السكري، العالم المصري ابن مدينة المنصورة الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والغدد الصماء، تقديرا لما قدمه للإنسانية في علاج مرض السكري، وفقا لتقرير استعرضه برنامج «مصر تستطيع»، من تقديم الإعلامي أحمد فايق والمذاع على قناة «DMC».

ويقوم الدكتور «حمدي» بدور كبير في التوعية، وله إسهامات كبيرة على مستوى العالم، ومن ضمنها نجاحه في بناء برامج لمساعدة المرضى في التعامل مع مرض السكري، وتقليل الاعتماد على الأدوية، وتقليل أعراض المرض لأقصى درجة.

وقدم الإعلامي أحمد فايق، التهنئة للدكتور أسامة حمدي ولشعب مصر ومدينة المنصورة، بعد تكريمه من جامعة «هارفارد».