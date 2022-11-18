«مصر تستطيع»: الخلافات بين الدول الكبرى تؤدي إلى حروب ومجاعات

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الأمم المتحدة تحملت تكاليف تنظيم مؤتمر المناخ، في شرم الشيخ، مضيفا أن مصر دولة كبيرة على المستوى العالمي، وظهر ذلك جليا في الخطاب الذي دعا خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، العالم، لضرورة وقف الأزمة الروسية الأوكرانية التي ندفع ثمنها ونحن لا علاقة لنا بها وكذلك باقي بلاد العالم، «خلافات الدول الكبرى تؤدي بنا لحروب ومجاعات ويجب إيقافها».

افتقيات لاستثمار 7 مليارات دولار بمجالات الطاقة في مصر

وأوضح «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «DMC»، أنه على المستوى الاقتصادي، وقعت مصر اتفاقيات تقدر بقيمة 7 مليارات دولار كاستثمارات بمجالات الطاقة، ووقعت اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في الاستثمار بالهيدروجين الأخضر، الذي يعد طاقة المستقبل ويجري استخراجه من المياه بعد فصل الأكسجين عن الهيدروجين بشكل لا يضر بالبيئة، لافتا إلى أن 20% من الاستثمارات ستكون سيولة مالية مباشرة و80% تمويلا لمعدات وأجهزة حتى تتحول مصر لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأكد الإعلامي أحمد فايق، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، وقد حققت مصر أهدافا عديدة في مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أهمية مشاركة شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم المؤتمر، وهم يمثلون جميع فئات الشعب المصري، على عكس الدول الأخرى التي تستعين بشركات كبرى لتنظيم المؤتمرات والفعاليات.