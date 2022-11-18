أسعار السكر اليوم.. يُصرف لـ23 مليون أسرة مصرية

23 مليون أسرة مصرية، هم أصحاب البطاقات التموينية، ويتسلمون السلع المدعمة التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن أبرز هذه السلع هو السكر، والذي شهد سعره مؤخراً عمليات بحث من قبل العديد من المواطنين، فكم سعر السكر اليوم؟

شهد سعر السكر اليوم في التموين، استقرارا ضمن أسعار السلع المدعمة التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأصحاب البطاقات التموينية، فضلاً عن طرحه بنفس السعر للأسر المستحقة للدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة بواقع من 100 إلى 300 جنيه، كما أن السعر الحر في المجمعات الاستهلاكية لأي مواطن بدون بطاقة تموين بـ 13.50 جنيه.

سعر السكر في التموين اليوم

وجاء سعر السكر في التموين اليوم، ثابتا، ضمن قائمة السلع التموينية التي طرحتها وزارة التموين عن شهر نوفمبر 2022، إذ يبلغ سعر كيلو السكر في التموين 10.50 جنيه سعر الكيس المعبأ وزن 1 كيلو جرام.

يمكن للمواطنين شراء السكن، بحسب وزارة التموين، من 1300 مجمع استهلاكي، على مستوى الجمهورية، وفرتها وزارة التموين تيسيراً على المواطنين.

أسعار السلع المدعمة

31 سلعة هو إجمالي السلع المدعمة التي تضخها منافذ البقالين، وذلك بعد طرح سلعة مرقة الدجاج كسلعة جديدة على القائمة، إذ تشتمل القائمة على التالي:

- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.