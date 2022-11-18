إصابة 3 شقيقات بجروح وكسور.. جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث

استقبل مستشفى الواسطى المركزي شمال محافظة بني سويف 3 شقيقات مصابات بجروح قطعية وإصابات بالغة، في ظروف غامضة مساء اليوم الجمعة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية، فيما تكثف مباحث مركز شرطة الواسطى من جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه وملابساته

بلاغ باستقبال مستشفى الواسطى لثلاثة شقيقات في حالة خطرة

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى الواسطى 3 شقيقات في حالة خطرة وبهم جروح وكسور بأنحاء متفرقة من الجسم، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث وظروفه.

كما وجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية ويضم المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى لكشف ملابسات الحادث.

أسماء المصابات في الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرئيس مباحث مركز شرطة الواسطى في بني سويف، استقبال المستشفى المركزي لكلا من: «مي.ح.ع»، 18 عامًا، مصابة بجرح نافذ فى البطن، والذراع والرقبة، وشقيقتيها «دعاء.ح»، 16 عامًا، فاقدة الوعي، وبها جرح قطعى بالرأس، والحالة تحت الملاحظة تم عمل أشعة مقطعية على المخ، و«نرمين.ح»، 22 عامًا، فاقدة الوعي، ومصابة بجرح قطعي بالبطن.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن وحجزهن تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف رجال المباحث الجنائية بمركز الواسطى من جهودهم لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها