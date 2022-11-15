إصابة شابين في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق بني سويف

أصيب شابان اليوم الثلاثاء، بإصابات مختلفة إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الفرعي أمام البنك الزراعي بقرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية امام البنك الزراعي بقرية إهناسيا الخضراء دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة شابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابان إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة؛ جمعه حسن جمعه 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بفروة الرأس نحو 5 سم، ومصطفى روبي محمد عويس 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، مقيمين قرية قاي ببني سويف.