حياة الرئيس السيسي «ابن الجمالية».. ابن بار وزوج هادئ وأب عظيم (صور)

45 عاماً من الحب والإخلاص، هى عمر العلاقة المستمرة بينهما، تحديا خلالها الصعاب حتى أصبحت نموذجاً ومثالاً يحتذى به، ويسير العاشقون على دربه، فى النجاح والمودة والتفاهم، إنها قصة زواج يعيشها الرئيس عبدالفتاح السيسى وزوجته السيدة انتصار، منذ أن كانا صغيرين وحتى كبرا معاً، تحملا فيها المسئولية معاً، وبنيا بيتاً مترابطاً، وأبناء على خُلق.. ومسيرة زواج ناجحة.

تفاصيل عديدة وذكريات أيام جميلة روتها السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج «صاحبة السعادة»، بداية من تعرفهما على بعض، موضحة أنه طلب التعرف عليها عندما كان لا يزال طالباً فى الكلية الحربية، وكانت هى طالبة فى المرحلة الثانوية، وخطبها رسمياً، وأيقنت أنه شخص مسئول حينما كان يسألها عن دراستها فى أول لقاء يجمعهما، داعياً إياها للحرص على مستقبلها التعليمى، لأنه يعلم أنه سيصبح ضابطاً وحياته صعبة، ومنزل الزوجية لن ينجح إلا بزوجة تكون سنداً حقيقياً، وقد كان.

زوجة الر\يس السيسي: اتجوزنا يوم الخميس وراح شغله يوم الأحد واكتسب من حي الجمالية الطيبة وحب الجيران

صفات جميلة رأتها زوجة الرئيس فى أول أيام زواجهما، وهى أن شخصيته واحدة لم تتغير منذ وقت الزواج، قالت: «ما كُنتش بعرف أطبخ خالص فى الأول، لقيته صبر عليّا وعلمنى بطولة بال وحنان»، موضحة أنه رغم ذلك كان جاداً للغاية فى حياته العملية حتى بعد الزواج، وتابعت: «اتجوزنا عام 1977 وكان يوم الخميس وراح شغله يوم الأحد»، أى لم يحصل على إجازة زواج سوى يومين فقط.

«عبدالفتاح السيسى الأب» من وجهة نظر السيدة انتصار، هو شخص عظيم للغاية، يعرف متى تكون الشدة مع الأولاد ومقدارها، وأين يصب حنانه عليهم، فمهما كان انشغاله فى عمله، لكنه دائماً يهتم بالتواصل مع أسرته لمعرفة أحوالها والتدخل كأب وزوج فى حل أى مشكلات، وإبداء رأيه فى الأمور الحياتية المختلفة.

منذ أن رزقهما الله بالأطفال، رأت السيدة انتصار -حسب قولها- نظرته المختلفة فى التربية، فكان يتعامل بحزم وقت الخطأ خاصة مع الذكور، لإكسابهم صفة المسئولية، فيما كان يدلل الفتيات كثيراً ويقول لى إنهن لا بد أن يحصلن على الحنان لأنهن سيكُنّ مصدراً للحنان بعد أن يصبحن ربات منزل فى المستقبل، وحرص على إحضار شيخ بالمنزل لتحفيظ القرآن لأبنائه كما حفظه وهو صغير.

وتحدثت السيدة انتصار عن الطباع الخاصة التى اكتسبها الرئيس من نشأته فى منطقة الجمالية، الحى الشعبى الجميل، الذى منحه صفات الطيبة ومحبة الغير وأكسبه الأصول المصرية، فتعلم منذ صغره حب الجيران ومساندة الجميع، وهى الصفات التى انعكست عليه فى الكبر كرئيس، على سبيل المثال جعلته يحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة، لما رآه من تعبها وشقائها فى المناطق الشعبية لتربية أبنائها.

قرينة الرئيس: صبر عليّا وعلّمني بمنتهى طولة البال والحنان.. ويحب القراءة

طباع الرئيس فى المنزل روتها زوجته قائلة إنه هادئ للغاية، يحب القراءة، ودائماً يسعد بوجود أحفاده، فمنذ زمن وهو يحب الأطفال، وكان يخصص وقتاً يجمعهم فيه ويصمم برنامجاً ترفيهياً لهم، مثل أن يصطحبهم للتمشية بعد صلاة الفجر، من أجل حثهم على الرياضة.

الرئيس السيسي متحدثا عن والدته

«والدتي كانت دائماً تقول لى انت مخلص وما تخافش من حد.. وأتذكر كلماتها دائماً كلما زادت التحديات والمخاوف، وبلا مبالغة أنا كنت محظوظ بوالدتى، لأنها كانت شديدة الحكمة والإيمان بالله، وعلمتنى التجرد فى أحكامى.. لم أجد منها فى أى مرة إساءة لأحد أبداً، رغم أننا كنا نعيش فى أحياء شعبية ومع جيران، فدائماً ما كانت تعطى العذر للناس، ورغم أننى كنت أسكن معها فى المنزل، لم تسألنى يوماً لماذا لم أمر عليها؟».

محطات في حياة الرئيس السيسي

ولد 19 نوفمبر من العام 1954.

من مواليد منطقة البرقوقية بحى الجمالية بالقاهرة.

ولد وتربى وعاش مع والديه وأشقائه فترة طفولته.

عمل والده سعيد السيسى فى تجارة الصدف والأرابيسك

التحق بمدرسة البكرى الابتدائية.

كان يفضل المواد الدراسية التى تحتاج إلى إعمال العقل والفهم.

الهدوء والابتسامة أبرز سماته فى تلك المرحلة العمرية.

كان يحرص على مساعدة والده فى العمل بعد انتهاء اليوم الدراسى.

اعتاد الاستيقاظ مبكراً للحاق بصلاة الفجر فى مسجد «سيدى على الإتربى» المجاور لمنزله.

عبر عن إعجابه وحبه لأغانى أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.

تخرج فى الكلية الحربية فى أبريل 1977.

تزوج من السيدة انتصار السيسى 1977.

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987.

حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

المناصب القيادية

قائد كتيبة مشاة ميكانيكى.

ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكى.

قائد لواء مشاة ميكانيكى.

رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكى.

قائد فرقة مشاة ميكانيكى.

رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

رئيس جمهورية مصر العربية.

رئيس الاتحاد الأفريقى من سنة 2019 إلى سنة 2020.

الأنواط والميداليات والأوسمة

نوط 25 أبريل 1982.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية.

نوط الخدمة الممتازة.

اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر.

اليوبيل الذهبى للثورة.

اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.

ميدالية 25 يناير 2011.

نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى.

الأنواط والميدليات والأوسمة

ميدالية 30 يونيو.

قلادة «الملك عبدالعزيز آل سعود» 8 أغسطس 2014.

قلادة «مبارك الكبير» يناير 2015.

وسام «الشيخ عيسى آل خليفة» البحرينى مايو 2017.

وسام «الاستحقاق الوطنى» الغينى أبريل 2019.

وسام «الاستحقاق الوطنى» الإيفوارى أبريل 2019.

قلادة «السياحة العربية» يونيو 2019.

وسام «صداقة الشعوب» البيلاروسى يونيو 2019.

وسام «زايد» الإماراتى نوفمبر 2019.

- وسام «جوقة الشرف الوطنى» ديسمبر 2019.

- وسام «سان جورج» الألمانى يناير 2020.

- درع «العمل التنموى العربى» أكتوبر 2020.

- وسام «جراند كروس أوف ذا ريديمير» اليونانى نوفمبر 2020.

- وسام «استحقاق اللجنة الأولمبية الأفريقية» مايو 2021.

- وسام «القائد»، والذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى للسادة ملوك ورؤساء الدول يونيو 2021.

- وسام «جمهورية صربيا» يوليو 2022.