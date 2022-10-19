صفاء أبو السعود: ابتسامة قرينة الرئيس السيسي بها صراحة تصل إلى القلب

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أن لقاءها الشخصي بالسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان غريبًا، إذ شعرت خلاله أنها شقيقتها وصديقتها التي تعرفها منذ سنوات طويلة.

التكريم أسعدها إلى ما لا نهاية

وأضافت أبو السعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكذبوا»، الذي يذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، أن ابتسامة قرينة الرئيس بها صفاء وصراحة تصل إلى القلب مباشرة.