عودة المياه لبعض المناطق الإسكندرية بعد إصلاح ماسورة «غيط العنب»

أعلنت المهندسة، سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية وجودها في موقع اصلاح كسر ماسورة المياه المكسورة بجوار كوبري غيط العنب الجديد من محور المحمودية، وذلك في استجابة فورية فور ورود بلاغ بذلك.

وأضافت «شعبان» خلال بيان أنها تواجدها على مدار يوم الجمعة، أجرت شركة المياه أعمال الإصلاح، وري تصريف المياه والانتهاء من أعمال الإصلاح، والتمهيد والتسوية في الموقع.

وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة العامة للمحافظة ومسئولي المياه وصرف صحي غرب، واشغال الطريق بالحي، حتى عادت المياه للمناطق التي انقطعت عنها.

ضعف وانقطاع في 3 مناطق غرب الإسكندرية

وكانت مناطق غرب الإسكندرية شهدت أيضًا ضعف وانقطاع مياه عن 3 مناطق، يوم الخميس، وهي: «منطقة الـ10 بلوكات عبد القادر، والكيلو 21 في أبو يوسف، والطريق الصحراوي حتى المنطقة الحرة» بسبب أعمال صيانة طارئة للخط الناقل للمياه في الطريق الصحراوي، حسبما أعلنت شركة مياه الشرب.

وأضافت الشركة خلال بيان أن سبب الانقطاع هو أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطره 100 ملي متر، في منطقة كوبري أبو الخير الطريق الصحراوي، والمغذي لرافع مرغم، ما ترتب عليه ضعف وانقطاع المياه.