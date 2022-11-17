قطع المياه عن 3 مناطق غرب الإسكندرية لإجراء صيانة طارئة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غرب المحافظة، اليوم الخميس، بسبب أعمال صيانة طارئة للخط الناقل للمياه بالطريق الصحراوي.

وأشارت الشركة، في بيان لها منذ قليل، إلى أنه نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر(1000مم) بمنطقة كوبري أبو الخير الطريق الصحراوي، والمغذي لرافع مرغم، فإن ذلك سيترتب عليه ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

مناطق انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

وأوضحت الشركة، أن الأماكن التي ستتعرض لضعف وانقطاع المياه هي «منطقة ال10بلوكات عبد القادر، والكيلو 21 في ابو يوسف، الطريق الصحراوي حتى المنطقة الحرة»، وذلك من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من اعمال الصيانة، دون تحديد موعد محدد.

أرقام شركة مياه الشرب في الإسكندرية

وأشارت شركة مياه الشرب في الإسكندرية إلى وجود أرقام ساخنة لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، تمثلت في «125»، او من خلال خدمة تطبيق «واتس آب» على رقم «01210767877».