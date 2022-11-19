جهود «النيل للإعلام» بالشرقية لمواجهة تغيرات المناخ.. لقاءات وندوات توعوية

بذل مركز النيل للإعلام بالزقازيق في محافظة الشرقية، جهودا كبيرة لمؤازرة الدولة والسير معها جنبا إلى جنب لمواجهة التغيرات المناخية، بعقد الندوات في حضور الجهات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني ووكلاء الوزارات وطلاب الجامعات، للتوعية بالإجراءات المتبعة والمتفق عليها دوليا للحفاظ على البيئة، وبالتالي مواجهة تغيرات المناخ، تزامنا مع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر.

ندوات توعوية للمواطنين

وقالت شيرين أبو سمرة، أخصائي إعلام بمركز النيل للإعلام، لـ«الوطن»، إن المركز تحت إشرافها بدأ في عقد ندوات توعوية منذ شهر سبتمبر الماضي، وما زالت مستمرة، من خلال استضافة الضيوف الأكثر تأثيرا بعلمهم وثقافتهم وكذلك اختيار الجمهور الأكثر تفاعلا والذي يمكنه نشر الوعي في محيط معارفه بعد استفادته من ملخص ندوات المركز.

ولفتت «أبو سمرة» إلى بدء الندوات بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفلاح وكذلك عيد الشرقية القومي، كما أن أول الندوات استضافتها كلية الزراعة بجامعة الزقازيق بمناسبة أعياد الفلاح، مؤكدة أن الكلية هي أنسب مكان للتحدث عن الزراعة والفلاح ومستقبل الزراعة الذي يمثل الأمن القومي للدولة وركيزة غذاء الشعب المصري.

الندوات تستهدف كل أطياف المجتمع

وأوضحت أخصائي الإعلام، أن الندوات جمعت على مائدتها كل أطياف المجتمع، واستضافت أسماء بارزة في الزراعة، مثل الدكتور أسامة عبدالمنعم، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد شاكر، وكيل الكلية، والدكتور هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ووكلاء الري والزراعة والمزارعين.

توصيات ندوات مركز النيل للإعلام

وأكدت «أبو سمرة» على أهمية تكرار اللقاءات التوعوية لفائدتها على الزراعة والمواطنين، موضحة أن من أهم توصيات الندوات لمواجهة تغيرات المناخ، تطوير وسائل الري الحديثة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تقليص حرق قش الأرز الذي تراجع كثيرا بفضل التوعية، والالتزام بقواعد تجميع وتوريد الأرز.

كما أشارت أخصائي الإعلام إلى إنجازات الدولة في مشروع تبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ مشروع الصوب الزراعية، وتنفيذ طلبات طلاب كلية الزراعة لتيسير أبحاثهم من خلال تحديث المعامل بالكلية، وتنفيذ رغبتهم في زيارة مجلس النواب، خاصة لجنة الزراعة.

استمرار ندوات «النيل للإعلام»

وبحسب «أبو سمرة»، فإن مركز النيل للإعلام يواصل عقد الندوات في كليات جامعة الزقازيق ومع المجتمع المدني والجهات التنفيذية والتشريعية، لمواجهة تغيرات المناخ، تزامنا مع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا، وذلك لمساندة الدولة في جهودها للحفاظ على البيئة.