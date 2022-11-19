تعديل مواعيد قطارات أسوان القاهرة المكيفة بدءا من الأحد المقبل

توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدة قطارات ما بين القاهرة وأسوان، على مدار 24 ساعة، ولكنها أعلنت في بيان لها، تعديل مواعيد هذه القطارات، حرصا منها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة خاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وقررت الهيئة تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / أسوان على أن يتم العمل بالتعديل بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 20 نوفمبر الحالي، لتتغير مواعيد قطارات أسوان وفقًا للبيان .

مواعيد قطارات أسوان - القاهرة

وجاء تعديل مواعيد قطارات أسوان كالتالي:

تعديل ميعاد قيام قطار رقم 1030 للقيام الساعة 17.15

تعديل ميعاد قيام قطار رقم 1029 للقيام الساعة 16.30

تعديل ميعاد قطار رقم 3006 مكيف القاهرة / أسوان للقيام الساعة 00.50

تعديل ميعاد قطار رقم 3007 مكيف أسوان / القاهرة للقيام الساعة 10.00

تعديل ميعاد قطار رقم 1903 مكيف أسوان / القاهرة.

مواعيد قطارات أسوان على مدار الساعة

وتستمر مواعيد قطارات اسوان بمعدل قطار كل نصف ساعة ما بين قطار مكيف وروسي وديناميكي التهوية في رحلة تستمر لأكثر من 10 ساعات مابين القاهرة وأسوان.