«حياة كريمة»: الانتهاء من مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه في الشهداء بالمنوفية

«الرعد الذي لا ماء معه لا يُنبت العشب»، بهذه الكلمات عبّر علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، عن أهمية المياه، موضحا أن القطرة الواحدة تساوي ذهبا، ولا يمكن تعويضها بسهولة؛ لذلك حظي قطاع المياه في المحافظة باهتمام كبير من خلال إنشاء وتطوير عدة مشروعات ضمن «حياة كريمة».

مشروعات حياة كريمة في «الشهداء»

وكشف منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات قطاع المياه بقرى مركز الشهداء، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بنسبة تنفيذ 100%.

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات آبار ارتوازية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروعات الوصلات المنزلية بنسبة تنفيذ 100%.

توسعة محطة مياه شما بالمنوفية

وأضاف أنه تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ مشروعات توسع محطة تنقية مياه شما، بنسبة تنفيذ 100%، مشيرا إلى أن العمل لا زال مستمرا في مشروعات استكمال شبكات المياه بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بنسبة تنفيذ 99.5%، بالإضافة إلى الأعمال الجارية في تنفيذ مشروعات محطات حديد ومنجنيز بنسبة تنفيذ 70%.

وتابع أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم كافة الدعم والخدمات للريف المصري، وتحديدا إلى القرى الأكثر احتياجًا؛ لتوفر لهم معيشة جيدة وحياة كريمة.