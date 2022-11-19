القبض على شخصين بحوزتهما 14 كيلو حشيش في منشأة القناطر

تمكن النقيب يوسف عبد الحفيظ من قوة مباحث إدارة الطرق والمنافذ، من القبض على شخصين بحوزتهما 144 فرش لجوهر الحشيش المخدر كانوا فى طريقهما لبيعها على عملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على عاملين بحوزتهما 144 فرش حشيش

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه القبض على عاطل 31 سنة، ومقيم بالإسكندرية والسابق اتهامه في عدة قضايا «سرقة ومخدرات»، وعاطل 29 سنة، ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه في قضايا خطف، وسرقة حال استقلالهما سيارتين وبحوزتهما 144 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها 14 كيلو و400 جرام.

سيارة وحشيش واعترافات

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارتين لسهولة التواصل مع عملائهما، وأنهما تحصلا عليها من منطقة الخصوص لتوصيلها إلى محافظة الإسكندرية.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات.