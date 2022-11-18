القبض على تاجر مخدرات بحوزته 1.7 كيلو حشيش بمحطة قطار المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص أثناء تواجده بمحطة سكك حديد المنيا، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بها.

ضبط المتهم وبحوزته 1.7 كيلو حشيش

وكانت الخدمات الأمنية المعنية بمحطة سكك حديد المنيا، ضبطت أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، أثناء تواجده بالمحطة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,750 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.