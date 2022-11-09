المؤبد لصاحب مزرعة دواجن وسائق لحيازتهما 130 طربة حشيش بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، بمعاقبة كل من سائق وصاحب مزرعة دواجن بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما نصفى مليون جنية ، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وصدر حكم جنايات الإسكندرية في القضية التي تحمل رقم 381 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بممارسة المتهمين نشاط غير مشروع بالمخدرات بدائرة القسم.

130 طربة حشيش

كشفت التحريات، أن مرتكب الواقعة كل من المدعو «م.ا.خ»، سائق، و«ح.ف.ع»، صاحب مزرعة دواجن، وأنهما مارسا نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وتم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهم 130 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهميّن، أقرا بأن بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والهواتف للاتصال بعملائهما، والمبالغ من حصيلة البيع، والسيارة للترويج.

وحُرر محضر بالواقعة، وجرى عرضهما على النيابة العامة، وأحالت كل منهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.