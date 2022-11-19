موعد افتتاح كأس العالم 2022 وصافرة البداية بتوقيت القاهرة

اهتمام محلي وإقليمي ودولي بمتابعة موعد افتتاح كأس العالم 2022، إذ تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة لدولة قطر حيث البلد المستضيف للبطولة العالمية في دورتها الثانية والعشرين التي تقام للمرة الأولى على أرض عربية.

موعد افتتاح كأس العالم 2022

ووفق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، فإن موعد افتتاح كأس العالم 2022 سينطلق غدا، الأحد، الموافق 20 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرا بتوقيت السعودية على أن تستمر البطولة حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتحتضن بطولة كأس العالم في دورتها الحالية نحو 8 ملاعب قطرية، تقام عليها مباريات الـ 32 منتخب التي صعدت للبطولة على أن يكون الانطلاق بين منتخب الدول المستضيف قطر أمام منتخب الإكوادور على ملعب البيت في تمام الساعة السادسة مساء.

مباريات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم في قطر 2023

في اليوم الثاني للبطولة الموافق 21 نوفمبر، تقام 3 مباريات بين 6 منتخبات الأولى في تمام الساعة الثالثة عصرا بين إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي في إطار المجموعة الثانية، والمباراة الثانية بين السنغال وهولندا في تمام الساعة السادسة على ملعب الثمامة في إطار المجموعة المجموعة الأولى، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية أمام ويلز في تمام التاسعة على استاد أحمد بن على المونديالي.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم موعد حفل الافتتاح وأولى مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى الأحد 20 نوفمبر بدلاً من 21 نوفمبر، كما كان مقرراً في السابق، وجاء ذلك بعد قرار الفيفا بالإجماع بإقامة مباراة افتتاح البطولة بين منتخب البلد المضيف والإكوادور على أن يشهد ذلك اليوم مباراة واحدة فقط.

تقديم موعد حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس العالم في قطر

وفي ضوء تقديم موعد حفل ومباراة الافتتاح؛ تقرر تعديل توقيت انطلاق صافرة البداية لمباراة السنغال وهولندا في استاد الثمامة يوم 21 نوفمبر إلى السابعة مساءً بدلاً من الواحدة ظهراً.

يذكر أن قرار تقديم موعد مباراة الافتتاح انطلاقاً من سعى الفيفا للحفاظ على استمرارية التقليد المتبع في النسخ السابقة من كأس العالم، الذي يقضي بمشاركة منتخب البلد المضيف أو حامل القلب في أولى مباريات البطولة، ويسبقها حفل افتتاح المونديال، وقد اتخذ القرار عقب تقييم الآثار المترتبة على العمليات التشغيلية للبطولة، وبالتشاور مع شركائها والدولة المستضيفة.