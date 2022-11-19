وليد صلاح الدين: منتخب المغرب قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم

أكد وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم هدية لشقيقه المغربي، بفوزه على منتخب بلجيكا ودياً، قبل مواجهته مع أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2022 بدور المجموعات، حيث كشف الفراعنة عيوب وثغرات الشياطين.

وقال وليد صلاح الدين خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم» المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 1»: «منتخب المغرب سوف يستفيد من فوز مصر على بلجيكا، لأنه بعد مشاهدة أداء الخصم قد يغير استراتيجيته الدفاعية المتوقعة».

وتابع: «منتخب المغرب يمتلك نجوم قادرين على تحقيق المفاجأة في المونديال، والتأهل مع بلجيكا من دور المجموعات».

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا