حدائق كفر الشيخ تُعلن فتح أبوابها لمتابعة مباريات كأس العالم في قطر 2022

شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالاً من الأهالي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وسط توفير كل الخدمات للمترددين، حيث شهدت حدائق صنعاء بمدينة كفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوه، وحدائق مطوبس، توافد الأسر عليها، ومتابعة مباراة مصر وبلجيكا الودية، والتي انتهت بفوز الفراعين، بهدفي مصطفى محمد، ومحمد حسن تريزيجيه ابن محافظة كفر الشيخ، بقيادة فخر العرب محمد صلاح.

بداية مبشرة للمنتخب المصري في مبارياته

وعبر المتابعون بحديقة صنعاء لمباراة مصر وبلجيكا الودية، عن سعادتهم بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، مؤكدين أن المباراة بداية مبشرة للمنتخب المصري في مبارياته الرسمية التي سيخوضها، وأن نتيجة المباراة دليلاً على استحقاق مصر للعب في كأس العالم، لكن ضربات الترجيح حالت دون مشاركة المنتخب المصري في العرس العالمي.

مباريات كأس العالم قطر 2022

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ التابعة للمحافظة عن فتح أبوابها أمام الجمهور، لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022، وسيتم عرض جميع المباريات على شاشات عملاقة بتقنية 4k، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.