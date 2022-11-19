الجامعات تستعد لمناقشة استراتيجية «التعليم العالي» الجديدة في ديسمبر

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد المختلفة، للاشتراك في مناقشة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعكف على تجهيزها وطرحها على المجتمع الجامعي الشهر المقبل، من خلال عقد عدد من الورش والمناقشات المجتمعية المختلفة، للوصول بها إلى إطار عام ينظم عمل المؤسسات ويضبطها ويتماشي مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وأهداف الجمهورية الجديدة .

رؤية استراتيجية وزارة التعليم العالي

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستراتيجية الجديدة سيتم الدعوة للحوار المجتمعي بشأنها لكافة أطياف المنظومة خلال شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وضبط العملية التعليمية لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، استعداد الجامعة للاشتراك في اللستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي تشمل كل جوانب مؤسسات التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد ومراكز بحثية ومستشفيات.

المشاركة في ورش العمل

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بكل الضوابط والقواعد المتبعة فيما يتعلق بالعام الدراسي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا، مؤكداً أن الجامعة مستعدة للاشتراك في الإستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي المقرر أن تبدأ ورش العمل الخاصة بها ديسمبر المقبل.

وشدد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الاستعداد التام للاشتراك في الوش العملية المقرر إقامتها بشان وضع الاسترايتجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر المقبل .