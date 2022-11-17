«التعليم العالي» تختتم «فوج إعداد القادة العام» بمحاضرة عن الأمن القومي

اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات فوج إعداد القادة العام والذي عقد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والأستاذ الدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، بمحاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وكذلك محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات.

حضر الفعالية الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن القومي زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان.

الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمستوى الشباب

وأشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بمدى التزام طلاب هذا الفوج معربا عن فخره بأفكارهم البناءة، مشيرا إلى أن تنوير العقول والاهتمام بالشباب هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.

وأكد أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم، لأنهم العنصر الأساسي في ارتقاء المجتمع وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول، موضحا أن المعهد يسعى لإعداد الطلاب وتأهيلهم لإعداد جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة، والتخطيط والإنجاز والتقدم وبناء الوطن.

محاضرة الأمن القومي المصري

وحاضر في محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، الدكتور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا متحدثا عن معادلة إدارة الدولة، مفيدا أن أساليب تقييد التنمية في المجتمع يأتي من خلال الفقر حيث يُعد العامل الداعم لانتشار الجهل والجريمة بما يؤدى إلى انتشار التطرف والبطالة، مشددا على ضرورة النزاهة والشفافية للتغلب على الفساد، وتطرق إلى الحلول لمكافحة الفساد، وفي ختام المحاضرة تطرق إلي سياسات القوى الكبرى والاقليمية في العالم العربي وأفريقيا.

كما انطلقت محاضرة التنمية البشرية وتطوير الذات وحاضر فيها الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، موضحا أن التنمية البشرية تهدف إلى النهوض بالكفاءات البشرية وتوفير خيارات وبدائل أفضل لهم، أما التنمية الذاتية فهي مجال يتعلق بتأهيل الشخص لنفسه للتعامل مع مشكلاته الشخصية، وأن تطوير الذات هو ركن أساسي من أركان التنمية البشرية حيث الاهتمام بالأفراد دون البيئة المحيطة، بينما التنمية البشرية هي تطوير مهارات الأفراد وقدراتهم وتحسين البيئة التي يعيشون بها وإكسابهم مهارات وإمكانيات جديدة، وأوضح صفات الموارد البشرية، متطرقا لتوضيح قواعد تطوير الذات، وفى ختام فعاليات الفوج تم التقاط الصورة التذكارية وتوزيع شهادات على الطلاب المشاركين.