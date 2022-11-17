وزير التعليم العالي يعتمد الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي الجاري، لفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات يوم 24 من نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم الأول من ديسمبر المقبل.

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موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجري انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهي انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.

متابعة سير أعمال العملية الانتخابية

وأوضح الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا للإشراف ومتابعة سير أعمال العملية الانتخابية للعام الجامعي الجاري، أن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خاطب رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كما ورد في اللائحة التنفيذية لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، ووجه بتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى كل جامعة من الجامعات المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير واف عن العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة لإصدار تقارير يومية من اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات بالوزارة.