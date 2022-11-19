حادث طريق كورنيش الإسكندرية.. إصابة شخصين في تصادم 4 سيارات بسبب السرعة

وقع حادث طريق كورنيش الإسكندرية، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وأسفر عن إصابة شخصين في تصادم 4 سيارات بسبب زيادة السرعة لأحد الأشخاص الذي تسبب في وقوع الحادث وانقلاب إحدى السيارات في منطقة سيدي جابر.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوقوع حادث على طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر وسط المحافظة، ووجود مصابين، وتوقف حركة المرور.

تفاصيل حادث طريق كورنيش الإسكندرية اليوم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة سيدي جابر، ورجال إدارة مرور الإسكندرية، وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم 4 سيارات وتحطم بعضها بسبب الحادث.

وأفاد شهود عيان حادث طريق كورنيش الإسكندرية اليوم، بأن الحادث وقع بين 4 سيارات اصطدمت ببعضها وانقلبت على الطريق، وذلك بسبب سرعة جنونية لأحد السائقين ما تسبب في ذلك الحادث، فيما فر هاربا تاركا السيارة خوفا من بطش أصحاب السيارات التي دُمرت في الحادث.

حادث طريق كورنيش الإسكندرية ليس الوحيد

ولم يقتصر حادث طريق كورنيش الإسكندرية على ذلك فحسب، بل تزامن مع حادث آخر في ذات التوقيت بمنطقة سبورتنج، حيث اصطدمت سيارتان ببعضهما ما تسبب في تجاوز إحداهما جزيرة الطريق، واصطدامها بعمود الإنارة وتحطيمه.

على الفور قام حي شرق برفقة مرور الإسكندرية، برفع آثار الحادثتين من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية للطريق بعد توقفه.

وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.