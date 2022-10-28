ماراثون دراجات على كورنيش الإسكندرية بمشاركة 1500 طالب

نظمت جامعة الإسكندرية عبر كليتي التربية الرياضية بنين والعلوم، ماراثون دراجات على كورنيش الإسكندرية تزامنا مع الاستعداد لقمة المناخ بمشاركة 1500 طالب وطالبة.

وقاد الماراثون الرياضي الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بأبو قير، والدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم، بالإضافة إلى وكلاء الكليات وعدد من منظمات المجتمع المدني.

فعاليات الملتقى العلمي للتغيرات المناخية

وقال الدكتور محمد بلال، إنه تم إطلاق ماراثون الجري وسباق الدراجات الذي نظمته كلية التربية الرياضية أبوقير بالتعاون مع كلية العلوم، اليوم، ضمن فعاليات الملتقى العلمي للتغيرات المناخية وعلاقتها بالرياضة، والذي تنظمه الكليتان خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.

تفاصيل الماراثون الرياضي في الإسكندرية

وأضاف «بلال» لـ«الوطن»، أن الماراثون جاء تحت رعايه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وبمشاركة ودعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة البيئة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعدد من المنظمات الراعية.

ولفت إلى أن فعاليات المهرجان جاءت خلال المسافة من كامب شيزار وحتى قلعة قايتباي، حيث أقيم حفل توزيع جوائز للحاصلين على المراكز الأولى في الجري والدراجات.