جامعة الجلالة: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للاعتماد على الطاقة الشمسية

شاركت جامعة الجلالة في عدة فعاليات وأنشطة على هامش انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة الجلالة

وأوضح الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن جناح جامعة الجلالة بالمنطقة الخضراء، استقبل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والبيئة، والموارد المائية والري، والثقافة، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وتم استقبال الوفود المُشاركة من كافة دول العالم، وتم تقديم شرحًا تفصيليًا حول جهود جامعة الجلالة في تطبيق استراتيجية الاستدامة والتوصل إلى حلول لتوفير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

مؤتمر المناخ cop27

وأضاف «الشناوي» أن زوار جناح الجامعة أشادوا بجهود طلاب الجامعة الدارسين بمجالات الفنون والتصميم والعمارة، في تصميم وتنفيذ الجناح بالكامل من مواد مُعاد تدويرها، وأثنوا على دور جامعة الجلالة في نشر الوعي بين طلابها وتشجيعهم علي تطبيق مفهوم الاستدامة بما يتماشى مع أهداف خطة مصر 2030، مؤكدًا على اهتمام جامعة الجلالة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للاعتماد على الطاقة الشمسية، ومدى تشجيع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمثل هذه المبادرات.

وشارك مُمثلو جامعة الجلالة في العديد من الندوات والأنشطة، حيث شارك الدكتور محمد الشناوي بصفته رئيسًا لمؤسسة PRIMA، في مناقشة مفتوحة تناولت دور النُظم الغذائية الزراعية المُستدامة في ظاهرة تغير المناخ، وسلط الضوء كذلك على أهمية الشراكات الدولية في البحث والابتكار.

كما شاركت الدكتورة رنا زيدان أمين عام جامعة الجلالة، كمُتحدث في الجلسة التي أقيمت بعنوان «الأكاديميا والتغيرات المناخية»، وتحدثت فيها عما تبذله جامعة الجلالة من جهود للحفاظ على البيئة التي أنشئت فيها الجامعة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الشراكات الدولية بين الجامعة، والعديد من الهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة، في حلقات نقاشية حول كيفية الربط بين مختلف وسائل القيادة والتعاون والتمويل، لتصبح أول جامعة خالية من الكربون في مصر، كما تم تقديم عرضًا حول تأثير المناخ والطاقة بين مصر وجامعات تكساس، بالإضافة إلى المشاركة في حلقة نقاش بعنوان «كيف تعمل التكنولوجيا الواعية على إنقاذ الشعب المرجانية وإحياء التنوع البيولوجي البحري»، كما تمت المشاركة في مُناقشة مفتوحة تحت عنوان «دور القطاع الخاص في مكافحة التغير المناخي»