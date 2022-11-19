جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تستحدث مسارا تعليميا جديدا

حددت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، مجموعة من القيم والأهداف التي تعمل عليها، وأبرزها استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديميي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

تحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفني

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها تعمل على تطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع وتأهيل الخرجيين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة بما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب

وتشمل أهداف جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العلمية المناسبة بما يتفق مع المستويات المناظرة للإطار القومي للمؤهلات، وعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص.

تقديم الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات والأفراد

أكدت الجامعة على مشاركة القطاعين العام والخاص في التعليم والتدريب لتوفير الموارد البشرية الفنية المتخصصة، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم والتدريب للقطاعين العام والخاص، والاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتعليم والتدريب، وتقديم مرئياتها حيال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتعليم والتدريب واقتراح ما يلزم لتطويرها، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات والأفراد، وإعداد الدراسات عن سوق العمل واحتياجاته.