300 مليون جنيه استثمارات ألمانية لإنشاء أول مقصد للسياحة العلاجية في «الجلالة»

أعلنت شركة أيبلونا الألمانية، عزمها إنشاء أول مقصد للسياحة العلاجية الترفيهية في مصر والشرق الأوسط في المنطقة التجارية بـ(ذا جرووف) «العين السخنة - الجلالة»، بإجمالي استثمارات للمشروع تقدر بـ300 مليون جنيه.

جذب شرائح سياحية جديدة

قالت الشركة الألمانية، إنها تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، واستهداف شريحة سياحية ترفيهية جديدة، وإقامة أول مقصد صحيً بكل مرافقه، ملحق به فندقًا سيتم بناؤه وفق معايير الفئة الأولى، وتتوافر به كافة الاحتياجات التي يحتاجها الراغبون في التمتع بهذا النوع من السياحة الاستشفائية ومرتادو المنتجع بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه.

وقال كلاوس جوتلنج - نائب رئيس وحدة العملاء الدوليين والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا من شركة أبليونا: لا شك بأن هذه الشراكة مع دي إم ديفيلوبمنت ستثبت مدى جدواها كعلاقة مثمرة، وذلك بفضل ما تتمتع به الشركة من طموح في طرح أفكار جديدة تقدم لعملائها وتعمل على الدوام على تنفيذها في مشروعاتها ، وهو السبب الذي جعلنا نتطلع للتعاون معها، لا سيما وأنها تعمل على إنجاز مشروعاتها في المناطق السياحية الجاذبة في مصر.

الشركة الألمانية: المنطقة ستتبوأ مكانة عالية في ترتيب الأماكن السياحية

وأكمل: نحن سعداء لكوننا جزءاً من هذا المشروع الجديد الذي ننفذه لأول مرة في المنطقة، لا سيما وأنه لدينا رؤية أن العين السخنة- الجلالة من المناطق الجاذبة، التي ستتبوأ مكانة عالية في ترتيب الأماكن السياحية.