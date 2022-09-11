كل ما تريد معرفته عن برنامج المختبرات الطبية بجامعة الجلالة الدولية

قال الدكتور عادل أحمد عزب، مدير برنامج المختبرات في كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الجلالة الدولية، إن برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية هو برنامج تخصصي يؤهل الخريجين للعمل بالمعامل الطبية والبحثية، ومصمم لسد الفجوة بين الطبيب وفني المعمل في مجال التحاليل الطبية لأنه يهتم بتدريس العلوم الأساسية والعلوم المعملية الضرورية لاكتساب المهارات العملية في مختلف تخصصات العمل وإتقان استخدام الأجهزة المعملية بناءً على الفهم الكامل للأساسيات الهندسية المتعلقة بطريقة عمل الأجهزة المعملية، والتدريب عليها من حيث التشغيل والصيانة والتعامل.

الدراسة قائمة على نظام عدد الساعات

وأضاف الدكتور عادل أحمد في فيديو على الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»، أن البرنامج يهتم بتدريس مفاهيم الجودة الشاملة الخاصة بالمعامل الطبية، والتدريب على تطبيقاتها، موضحاً أن الدراسة قائمة على نظام عدد الساعات المعتمدة وعددها 130 ساعة على مدار 8 فصول دراسية، ويمكن للطالب المتفوق أن يدرس نفس المقررات الدراسية على فترات أقل إذا ظل محتفظاً بمعدل تراكمي مرتفع طوال فترة الدراسة.

فرص عمل الخريج بعد التخرج

وأكد مدير برنامج المختبرات، أن البرنامج يتميز بكونه الأول من نوعه في مصر وتم تصميمه بهدف متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية استناداً للمناهج والمعايير العالمية ويتضمن فترة تدريب بالمعامل ليتعرف الطالب على العمل في الظروف الفعلية للعمل، موضحاً أن الخريج يستطيع التعامل مع كافة المختبرات الإكلينيكية في المعمل الطبي في مجالات أمراض الدم وبنك الدم والبكتيريا وتحاليل الأنسجة وتحاليل البول والتحاليل المناعية وتحاليل التجلط والبيولوجيا الجزيئية.

ونوه إلى أن الخريج سيكون قادراً على الحكم السليم على صحة النتيجة مهنياً مع التعرف على المشاكل الخاصة بمرحلة التحليل، وتحليلها بطريقة منطقية لتحديد سبب المشكلة وحلها، كما أن الطالب سيكون لدية خبره بكل الأجهزة المعملية الطبية ووظائفها وإمكاناتها وحدود عملها وتشغيلها بكفاءة ومعايرة هذه الأجهزة وصيانتها والتعرف على الأعطال.