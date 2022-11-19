 وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بسوهاج الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 30351.01 فدان داخل إقليم محافظة سوهاج، مؤكداً أهمية دفع العمل بالمشروعات، وتذليل أى عقبات، والتنفيذ بأعلى جودة وكفاءة، في إطار تحقيق التنمية المستهدفة وخدمة المواطنين بالصعيد.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروعات الجارية بسوهاج الجديدة تشمل تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومستشفى لعلاج الأطفال «شفاء الأورمان»، وأسواق تجارية، ومشروعات كهرباء، ومرافق مياه وصرف صحي، وطرق ومبانٍ خدمية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة «نموذج 3 غرف + صالة»، بالمرحلة الخامسة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات الجنوبية، وجارٍ إسناد تنفيذ المشروعات الخدمية لاستكمال مكونات المشروعات.

وأضاف «هارب»، أنه جارٍ تنفيذ مستشفى لعلاج الأطفال «شفاء الأورمان»، بمساحة 6.6 فدان بمركز خدمات المدينة بنسبة إنجاز 90% لخدمة محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد، وتتكون من بدروم وأرضى و6 أدوار متكررة، وتحتوى على عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوى ووحدة مناظير، وغرف عمليات وعلاج كيماوى وعناية مركزة، وغير ذلك.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ 4 أسواق تجارية لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعى وقطع الأراضي المتميزة، وتتكون من: سوق تجارية تضم 8 محال لخدمة منطقة الحى الثانى بنسبة تنفيذ 95 %، وسوق تجارية تضم 3 محال لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعى بالحى الأول، وسوقين تجاريتين بعدد 8 محال تجارية بمنطقة قطع الأرضى المتميزة بالـ 455 فدانا بنسبة تنفيذ 55%.

تنفيذ العديد من شبكات الكهرباء بسوهاج الجديدة

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ العديد من شبكات الكهرباء بالمدينة، لاستكمال تنفيذ الشبكات بالمناطق المختلفة ومنها: شبكة الجهد المتوسط والمنخفض وإنارة الشوارع «المرحلة الثانية» لمنطقة 455 فدانا مجاورات 3 - 4- 5 - 9 - 10 وتخدم قطع الأراضى المتميزة والاستثمارية والتجارية والطبية، وشبكة كهرباء منطقة الشريط بعرض 100 متر ومنطقة العمراني المتكامل شمال المدخل الشمالي للمدينة، وتم الاستلام الابتدائي للأعمال المتبقية لمشروع شبكة كهرباء منطقة إسكان العمارات بالحى الثانى، واستبدال 1500 كشاف صوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة لتوفير الاستهلاك والحد من الانبعاثات الحرارية الناتجة من استخدام كشافات الصوديوم، وجارٍ البت الفني لأعمال كهرباء عمارات الإسكان الاجتماعى لـ42 عمارة بمنطقة التوسعات الجنوبية.