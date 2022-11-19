«جابر الخواطر».. مواقف إنسانية للرئيس السيسي مع المواطنين «على الهواء»

مواقف إنسانية لا تعد ولا تحصى يسجلها التاريخ للرئيس عبدالفتاح السيسي، تظهر يومًا بعد يوم خلال جولاته وسط الشوارع وهو يتفقد أحوال المواطنين عن قرب، وكذلك الاستجابة لطلبات البسطاء المذاعة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ليثبت أنّه سند حقيقي وأب لكل المصريين، لتترك مواقفه أثرًا طيبًا في نفوس الجميع.

وكانت أشهر المواقف، استجابة الرئيس للسيدة ناهد جمال سعيد سائقة التروسكل التي تعمل عليه لتربية 5 بنات، حينما ناشدته عبر الإعلام لتوفير احتياجاتها لأنّها تعمل من أجل توفير العيش لها ولأسرتها، فاستجاب الرئيس لها على الفور، قائلًا: «ربنا يديكِ الصحة.. إحنا أكيد هندبر كل اللي أنتِ عايزاه.. وهي تستحق كل خير.. كل سِت بتعمل كده تاج على راسنا وتشرفنا»، وفي اليوم التالي التقت السيدة محافظ الجيزة الذي وفر لها شقة سكنية وتولت أجهزة الدولة توفير كل احتياجاتها، استجابة لابنة محافظة المنوفية والسيدة عزيزة، ابنة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتبلغ من العمر 38 عامًا، قضت الـ6 سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، لكن الظروف المالية اضطرتها إلى الخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها.

ولم تقف مأساة السيدة «ناهد» التي استجاب لمناشدتها الرئيس عند هذا الحد، وإنما أيضًا تعيش في بيت عائلتها رفقة 7 من أفراد الأسرة وقد كبر جسمها وأصبحت عاجزة عن أن تحمله حتى تخطى وزنها حاجز الـ300 كجم، نتيجة المرض النادر الذي أصابها، فلم تجد أمامها سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي فاستغاثت به ووجه على الفور بعلاجها على نفقة الدولة، وتقديم كل أشكال الرعاية الاجتماعية لأسرتها، إذ أنَّها تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

وحالة المواطنة آمال فراج، تعتبر من أصعب الحالات الإنسانية فهي والدة الشاب محمد جمال من محافظة الشرقية الذي يعاني من عدم القدرة على الحركة والإصابة بشلل وضمور في العضلات منذ ولادته، ووجه الرئيس السيسي على الفور بعلاجه على نفقة الدولة استجابة لطلبات والدة الشاب.

السيسي يوجه بعلاج سيدة تصادف مرورها خلال جولته التفقدية

وخلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، وجه بعلاج سيدة تصادف مرورها، واستمع لطلبها موجها برعايتها الفورية صحيا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.

وقال الرئيس، موجهًا حديثه للسيدة وقتها: «عايز أطمن عليكىي»، لترد السيدة: «أنا تعبانة، والله قلب وسكر وكبد وضغط»، ليرد الرئيس: «ألف لا بأس عليكي الله، اللي إنتي عايزاه هايتعملك كله، حاضر».

وعرضت السيدة على الرئيس مجموعة من الأوراق ليعلق الرئيس: «مين اللى قالك لا، مين اللي مشاكي، إحنا عنينا ليكي، وإيه تاني؟»

وخلال تفقد الرئيس السيسي، أعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق، تصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة الجائلين ليأمر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها، وكذلك أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها، كما وجه بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري.

وقالت السيدة للرئيس: «أهلا بيك، مصر كلها بتحيك، ربنا يسعدك ويهنيك ويطرح البركة فيك»، ليسألها الرئيس: «خدوا حاجتك؟، لترد قائلة: «خدوا مكاني»، ليقبل الرئيس رأس السيدة المسنة قائلاً: «لا.. ليكي مكان، عنينا ليكي، إنتي كويسة، إحنا تحت أمرك يا حاجة».

أهالي الأسمرات للرئيس: اتفضل اشرب شاي بالنعناع

وتفقد الرئيس مشروع «الأسمرات 3» السكني بالمقطم، الذي تمّ تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث، والتقى أثناء الجولة عددا من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم.

وقبل المغادرة سأل الرئيس السيدات عن احتياجهنّ لأى شيء فقالت إحداهنّ: «اتفضل اشرب شاب بالنعناع»، فأجاب: «على عيني ويشرفني».

السيسي يطمئن على مواطن بعد تعرضه لحادث سير

وفي موقف يجسّد الإنسانية بأسمى معانيها، توقف موكب الرئيس السيسي للاطمئنان على صحة مواطن بعد إصابته في حادث على الطريق، وذلك خلال زيارة تفقدية له للمشروعات بمصر الجديدة ومدينة نصر.

وقال السيسي، للمواطن: «أنت كويس ورجليك الاتنين كويسين»، وطمأنه المواطن على صحته، وسأله الرئيس: «فين الخوذة يا بني؟.. وزميلك اللى كان سايق طمني عليه»، كما سأله عن احتياجاته قبل أن يغادر.