«السيسي عملنا كل حاجة حلوة».. أهالي المنوفية يشيدون بمبادرة «حياة كريمة»

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، جولة حول مشروعات «حياة كريمة» داخل قرى مركز الشهداء في محافظة المنوفية، من خلال عرض لقطات متنوعة داخل المدارس والطرق والمجمع الخدمي ومراكز الشباب، فضلًا عن إجراء لقاءات متنوعة مع الأهالي والمعلمين والطلاب بالمنطقة.

مؤسسة «حياة كريمة» أكملت أركان قرية عشما

قال محمد الشحات علي، معلم لغة عربية بمدرسة الشهدين، إن مؤسسة حياة كريمة غيرت شكل الحياة بقرية عشما بالمنوفية، حيث حولتها إلى قرية نموذجية متكاملة تعليميًا وصحيًا ورياضيًا، واكتملت أركان القرية من كل شيء، مشيرًا إلى أن القرية تحمل أسماء الكثير من أبنائها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.

وأضاف، «علي»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التطوير الذي لحق بالقرية بأكملها أصبح واضحًا، حيث إن المناهج أصبحت متواجدة ومتكاملة والكتب متوفرة، والفصول متجددة، إلى جانب توافر المقاعد للطلاب، لافتًا إلى أننا لمسنا التغيرات التي حدثت بالقرية من حيث النظافة ورصف الطرق، وتطوير وتجديد المستشفيات والمدارس.

حياة كريمة أثرت إيجابيًا على قرى المحافظة

وفي نفس الصدد، قالت الحاجة وفاء، إحدى أهالي محافظة المنوفية: «السيسي عملنا كل حاجة حلوة سواء مدارس أو مستشفيات وطرق»، متابعة أنه تم توصيل الغاز والصرف والكهرباء إلى منزلها، مشيدة بمجهودات ودور الرئيس السيسي والحكومة في تطوير قرية الشهدين من خلال مؤسسة حياة كريمة.

كما أشارت فريدة درويش، ممرضة بإحدى مستشفيات محافظة المنوفية، إلى أن مؤسسة حياة كريمة لها دور وتأثير إيجابي كبير على قرى محافظة المنوفية، متابعة: «كل حاجة بقت كويسة والعلاج متوفر»، مشيدة ببرنامج غير القادرين، الذي يقوم على أساس الكشف والعلاج إلى جانب إجراء التحاليل والفحوصات الطبية بشكل مجاني.