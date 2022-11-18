الرئيس الإنسان يدعم «قادرون باختلاف».. محبة «السيسي» لذوي الهمم أفعال مش كلام

قرارات داعمة، واحتفالات كثيرة، وكلمات تخرج من القلب، فى كل مرة يحرص فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم ذوى الهمم، تحت شعار «قادرون باختلاف»: «أقولها لكم وبصدق.. إننى أدرك جيداً أن المجتمع الذى يقدّر أبناءه من ذوى القدرات الخاصة ويسخّر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات التنمية»، وعد أطلقه الرئيس السيسى فى إطلاق احتفالية «قادرون باختلاف»، وصدق وعده، وكلف مؤسسات الدولة بتأهيلهم وتمكينهم فكرياً وتعليمياً، وتوفير فرص عمل للكثيرين منهم.

تغيير المفاهيم المغلوطة عن ذوي الهمم

حرص الرئيس أيضاً على تغيير المفاهيم المغلوطة عن ذوى الهمم وحصولهم على مستحقاتهم كأفراد شركاء فى هذا المجتمع، ووجَّه منذ بداية عهده بتقديم الدعم لهم، وأعلن عن تخصيص عام 2018 عاماً لذوى الإعاقة، وهو ما مثَّل انطلاقة كبيرة لقضايا الإعاقة فى مصر بشكل عام، ثم جاء إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة فى نهاية عام 2018 وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2019 للاستمرار فى هذه الانطلاقة.

إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

كما وجَّه بإصدار قانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ودعم موارد صندوق «عطاء»، الخاص برعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه. وخلال المؤتمر الوطنى السابع للشباب، استجاب الرئيس لطلب هديل ماجد، من ذوى الاحتياجات الخاصة، التى قدمت نفسها بأنها الملقبة بـ«أم كلثوم الصغيرة»، بالغناء أمامه، بعد أن روت جزءاً من تجربتها، ليسارع الرئيس بدعمها والصعود للمسرح لتحيتها، لتتكئ عليه كوالدها أثناء محاولتها النزول.

ومن بين المواقف التى صدرت من الرئيس لصالح ذوى الهمم، توجيهه بتحمُّل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلى للأطفال حديثى الولادة التى تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.