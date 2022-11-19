انقطاع الكهرباء عن 16 منطقة بالإسكندرية لمدة 3 ساعات.. المواعيد والأماكن

انقطع التيار الكهربائي عن 16 منطقة بوسط وغرب وشرق الإسكندرية، منذ قليل، وهو الأمر الذي يستمر حتى منتصف ظهر اليوم، وفقا لما أعلنته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في بيان لها.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، فإن انقطاع التيار الكهربائي اليوم في 16 منطقة، على رأسها 9 مناطق شرق الإسكندرية، جاء نتيجة لأعمال الصيانة، على أن يكون في الفترة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الـ12 ظهرا، ليعود التيار الكهربائي مع منتصف ظهر اليوم.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وتصدرت مناطق شرق الإسكندرية انقطاع الكهرباء اليوم بعدد 9 مناطق، أي أكثر من نصف أعداد المناطق المنقطع فيها الكهرباء على مستوى الإسكندرية، وهي «خورشید عزبة البكاتوشي (السيوف) - شارع قنال المحمودية بجوار نزلة السيد سلامة - سابا باشا خلف فيلا منصور - الإقبال عمارة الوطنية - سيدي بشر شارع خليل حمادة - برج الزراعيين - عمارة السبعيني خلف مؤسسة عبد الرازق (المندرة) شارع 3 من 45 قبلي - المعهد الديني العصافرة»

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

كما انقطع التيار الكهربائي وسط الإسكندرية في مناطق: «سموحة مساكن الحضرة امبروزو أبيس أتوموبیل جراج أبيس - الجمرك شارع 12 راغب - 40 شارع المندرة كرموز قهوة سلامة».

وفي حي غرب تم فصل التيار الكهربائي عن «البيطاش بجوار مسعود بكير - العامرية مجمع البنا - مرغم مساكن السكة الحديد».