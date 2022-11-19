سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم.. استقرار ملحوظ

نشرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تحديثاتها لسعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت، فضلا عن باقي العملات الورقية الأخرى، نظرا لاهتمام المواطنين بسعر العملة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نظرا لرغبة البعض في معرفة أسعار صرف بيع وشراء عملة الاتحاد الأوربي اليوم، على هذا النحو:

سعر صرف اليورو اليوم في التجاري الدولي

واستقر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib عند 25.24 جنيه للشراء، و25.43 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 25.19 جنيه للشراء، و25.42 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ 25.26 جنيه للشراء، و25.42 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 25.15 جنيه للشراء، و25.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 25.18 جنيه للشراء، و25.37 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو نحو 25.18 جنيه للشراء و25.42 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد 24.18 جنيه للشراء و25.42 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي نحو 25.41 جنيه للشراء، و25.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

على صعيد آخر، استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.29 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، كما سجلت العملة السعودية 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي بنك CIB استقرت عند 6.48 جنيه للشراء والبيع وصل نحو 6.52 جنيه.