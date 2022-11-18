أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة.. اليورو يسجل 25.16 جنيه

أعلن بنك مصر، عن أسعار كافة العملات اليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري، من بينها، اليورو والدولار والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال السعودي، والتي تأتي عند نفس قيمة البيع والشراء بالبنك الأهلي المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة، والتي جاءت على هذا النحو:

أسعار العملات في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 24.42 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 24.47 جنيه.

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 25.16 جنيه للشراء، و25.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم في بنك مصر مقابل الجنيه، نحو 6.65 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك مصر عند نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنية الإستراليني في بنك مصر نحو 28.72 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 29.25 جنيه.

سجل سعر الفرنك السوسري في بنك مصر نحو 25.61 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 25.93 جنيه.

سجل سعر الين الياباني في بنك مصر نحو 17.36 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 17.61 .

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 76.61 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 79.45 جنيه.

سجل سعر اليوان الصيني في بنك مصر نحو 3.40جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 3.45 جنيه.

سجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر نحو 33.92 للشراء، بينما سعر البيع نحو 34.48 جنيه.

سجل سعر الريال العماني في بنك مصر نحو 61.98 للشراء، بينما سعر البيع نحو 63.55 جنيه.

سجل سعر الريال القطري في بنك مصر نحو 6.26 للشراء، بينما سعر البيع نحو 6.72 جنيه.