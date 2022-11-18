سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، وسط اهتمام كبير على الصعيد المحلي لكونها واحدة من العملات الأجنبية التي يتم تداولها بشكل كبير من قبل المستثمرين في الأوراق المالية وغيره.

ونظرا لرغبة البعض في معرفة أسعار صرف بيع وشراء عملة الاتحاد الأوربي اليوم، نوضح في التقرير التالي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري.

سعر صرف اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي نحو 25.41 جنيه للشراء، و25.50 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ 25.26 جنيه للشراء، و25.42 جنيه للبيع، وفي بنك cib استقرت العملة الأوروبية عند 25.24 جنيه للشراء، و25.43 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 25.19 جنيه للشراء، و25.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 25.15 جنيه للشراء، و25.39 جنيه للبيع، ووصل سعره داخل بنك مصر نحو 25.18 جنيه للشراء، و25.37 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو نحو 25.18 جنيه للشراء و25.42 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد 24.18 جنيه للشراء و25.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

كما سجلت العملة السعودية 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي بنك CIB استقرت عند 6.48 جنيه للشراء والبيع وصل نحو 6.52 جنيه، في البنك المركزي المصري وصل نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.29 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.