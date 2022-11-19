«عبدالغفار»: محافظات مصر الجغرافية مغطاة بخدمات التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن ملف التعليم العالي أحد القطاعات الأساسية للدولة، التي قدمت أجهزة الدولة كافة الدعم لهذا القطاع السنوات الأخيرة، موضحا أن كافة محافظات مصر الجغرافية مغطاة بخدمات التعليم العالي، ومنها المحافظات الحدودية مثل جامعة مطروح والوادي الجديد، والعريش وجنوب سيناء، وسلمان ومناطق جغرافية جديدة تشمل خدمات جامعية لأول مرة بغرض التنمية الشاملة لهذه المناطق، مثل الجلالة والمنصورة الجديدة وجامعة العلمين الدولية.

خريطة الجامعات بمصر تغيرت تغيرا شاملا خلال السنوات الأخيرة

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن خريطة الجامعات بمصر تغيرت تغيرا شاملا خلال السنوات الأخيرة وأصبح هناك اقتراب من المستوى الدولي، وهو جامعة لكل مليون مواطن، حيث توجد منظومة شاملة من التعليم المتنوع، حوالي 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة و 20 جامعة أهلية، فلأول مرة في عام واحد نشهد افتتاح 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية تنتشر بمناطق مختلفة بمصر، هذا بالإضافة لـ4 جامعات بمستوى دولي آخر، وهي جامعة سلمان والمنصورة الجديدة والجلالة.

الجامعات التكنولوجيا مسارا جديدا مهم جدا استثمرت الدولة به

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى ما أنشئ من فروع لجامعات أجنبية جديدة بالعاصمة الإدارية، حيث توجد 6 أفرع جديدة لهذه الجامعات، وليس هذا فقط، بل استحدثت مصر مسارا جديدا مهم جدا استثمرت الدولة به، وهو الجامعات التكنولوجيا، فالجامعات التكنولوجيا تهدف لتوفير فرص العمل للشباب، فالجامعات التكنولوجيا الجديدة هي مسار مستحدث لم يكن موجود من قبل، وهذا المسار يضم 10 جامعات تكنولوجيا بمحافظات متعددة على مقربة من المناطق الصناعية المختلفة بمصر.