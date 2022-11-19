التعليم العالي: نخطط أن يكون لكل محافظة جامعة تكنولوجية ونسعى لتلبية سوق العمل

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إن الدولة لديها خطة خلال السنوات المقبلة أن يكون لكل محافظة جامعة تكنولوجية، وهذا يعني أن الخريطة تم تغييرها تماما على مستوى الجامعات.

أوضح «عبد الغفار» أن التطور لم يكن كمي فقط، بل كان تطور كيفي ونوعي بالتخصصات العلمية، التي ركزت عليها الدولة الفترة الماضية من أجل احتياجات سوق العمل، سواء كانت التخصصات الهندسية التي يرتبط الكثير منها بالذكاء الاصطناعي، وتخصصات الحاسبات والمعلومات في إطار توجه الدولة الشامل والرقمنة والتخصصات بالكليات القائمة والتخصصات العلمية الجديدة.

توجه بالتعليم العالي حاليا للاهتمام بالتخصصات البينية

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن هناك توجه بالتعليم العالي حاليا للاهتمام بالتخصصات البينية، التي تجمع بين أكثر من تخصص بما فيها العلوم الإنسانية، حيث تم إنشاء أقسام وتخصصات علمية جديدة بالكليات الحكومية القائمة، مثل كلية الإعلام، وأقسام للإعلام الرقمي باعتباره موجة جديدة ومهمة من موجات الاتصالات، بالإضافة لتخصصات جديدة بكليات الإعلام واللغات الجديدة، ومجال الاقتصاد والإدارية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية المختلفة.

870 ألف طالب تم توثيقهم هذا العام

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن وزارة التعليم العالي وثقت تسجيل 870 ألف طالب العام الجاري، وكان من الممكن أن يحدث أزمة إذا لم يكن هناك جامعات جديدة وتخصصات جديدة، وكان هذا العدد سيذهب للتخصصات التقليدية، لكن اليوم توجد الجامعات التكنولوجيا بمختلف تخصصاتها وتستوعب عدد جيد من الإقبال، مما يثبت تغيير ثقافة المجتمع.