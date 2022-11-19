«الداخلية»: تحرير 1696 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها منذ قليل عن عدد المخالفات المرورية التي حررتها الإدارة العامة للمرور خلال مدة الـ 24 ساعة الماضية، فيما يتعلق بمخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، أو مخالفات قائدى الدراجات النارية بسبب عدم الالتزام بإرتداء الخوذة، بالإضافة إلى أعداد السيارات المتهالكة من الشوارع في مختلف محافظات الجمهورية.

أبرز المخالفات المرورية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم تحرير عدد 1696 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، مع ضبط عدد 667 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع عدد 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي توقع على من لم يلتزم عن تركيب الملصق الإلكتروني، تتمثل في التالي:

1 - سحب الترخيص لمدة شهر وقد تصل المدة إلى 3 أشهر.

2 - معاقبة صاحب المخالفة بالحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر كاملة.

3 - تطبيق على المخالف غرامة من قيمة 300 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب قانون المرور.