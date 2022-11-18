الداخلية: تنفيذ 242 حكما قضائيا متنوعا وتحرير 1639 مخالفة مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، نم ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 1639 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 33 قضية، وتنفيذ 242 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

القبض على طالب اعتدى على زميله في مدرسة بالقاهرة

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الامنية القبض على طالب ونجل شقيقه بتهمة الاعتداء على تلميذ بمدرسة في القاهرة، عقب تداول منشور على موقع «فيس بوك»، يتضمن تضرر أحد المواطنين من طالب لقيامه بالتعدي على نجله وآخرين داخل إحدى المدارس بالقاهرة، وتم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.