«الداخلية»: ضبط 58 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 61 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (58 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهم)، وذلك على النحو التالى:

(5) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش.

طبنجة.

(45) فرد محلى.

(129) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(159) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (61543) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(238) حكم جناية.

(18903) حكم حبس جزئى.

(3945) حكم حبس مستأنف.

(28047) حكم غرامة.

(10410) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (2) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (200) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 196 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (18,445 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (11,395 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,013 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (795 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,275 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (237 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (72 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (880 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (545 جرام).

عدد (6531) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (220) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18917) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (46) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.