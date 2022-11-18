«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل سيدة ونجلها في كفر الشيخ.. وضبط المتهم

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل حادث مقتل سيدة ونجلها في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

ونجحت جهود أجهزة الوزارة، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، من ربة منزل، مقيمة دائرة المركز، باكتشافها واقعة مقتل كريمتها ونجل كريمتها، بمسكنهما الكائن بدائرة المركز.

تحديد مرتكب الجريمة

وجرى تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز.

اعترفات المتهم بقتل سيدة كفر الشيخ ونجلها

وعقب تقنين الإجراءات، قام رجال الشرطة بضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه لسابقة علمه بإقامة المجني عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة، اختمر في ذهنه الدلوف لمنزلها وسرقتها، ولدى دخوله المنزل شاهد المجني عليها وطلب منها تسليمه مصوغاتها الذهبية التي تتحلى بها «قرط، دبلة، خاتم»، إلا أنها رفضت، وحال شروعها في الاستغاثة، قام بخنقها حتى فارقت الحياة، وسرقة المصوغات، ولدى انصرافه شاهد نجلها فقام بخنقه خشية افتضاح أمره، ولاذ بالهرب.

وجرى بإرشاده ضبط المصوغات الذهبية لدى مالك محل مصوغات ذهبية «سيئ النية» بدائرة مركز شرطة قلين، وأمكن ضبطه، كما أرشد المتهم عن المبلغ المالي حصيلة بيع المصوغات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.