القبض على عصابة سرقة الهواتف بأسلوب «الخطف» في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة بدربأنه حال تواجده بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان مركبة "توك توك" قام أحدهما بمحاولة خطف هاتفه المحمول إلا أنهما لم يتمكناً من سرقته ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما عدد 7 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ، وإعترفا بإرتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.