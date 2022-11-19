ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحوزة أحدهما سلاح ناري.. بسبب مبالغ مالية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ، وبالإنتقال تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول " سائق مركبة "توك توك " - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وضبط بحوزته بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - ظرف فارغ طرف ثانى سائقين - مقيمان دائرة القسم .

وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم حيث قام الطرف الأول بإقتراض مبلغ مالى من نجل أحد السائقين المشار إليهما وحال مطالبته برد المبلغ رفض فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح بالرأس ، وفى وقت لاحق حضر للمنطقة محل سكنهما وبحوزته "بندقية خرطوش" وقام بإطلاق عيار نارى فى الهواء بقصد التشاجر معهم إنتقامًا منهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف طرفى المشاجرة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.