الداخلية: ضبط تشكيل عصابي أنشأ صفحة بـ«فيس بوك» للممارسة الأعمال المنافية للآداب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة وتبين أنهم شخص، وسيدتين ، لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 هواتف محمولة "أحدهم يحوى العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطهم الآثم وبمواجهتهم أقر الأول بالإتفاق مع السيدتان بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُقابل مبلغ مالى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.