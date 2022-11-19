«الداخلية»: ضبط 1917 قضية تموينية متنوعة.. أبرزها احتكار الأرز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1917) قضية تموينية متنوعة.

أبرز نتائج الحملات التموينية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط (6) قضايا بيع بأزيد "أرز أبيض"، (4) قضايا حجب "أرز أبيض" ، (54) قضية حجب "أرز شعير"، ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع اللإستراتيجية، وكذا ضبط (545) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وكذا ضبط (936) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط ( 33 ) قضية إستيلاء على السلع المدعومة، وكذا ضبط (43200 عبوة "مقرمشات" - 64000 لتر مواد بترولية – 167 إسطوانة بوتاجاز – 1200 رغيف بلدى مدعم – 15260 عبوة سجائر – 25 طن أسمنت).

ضبط (مالكة مضرب أرز "بدون ترخيص" – بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزتها كمية قدرها (6 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قامت المذكورة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة مطروح) وبحوزته كمية قدرها (6,200 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (5 طن "أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته كمية قدرها (3,375 طن "أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى كمية قدرها (48,700 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (10,450 طن "دقيق بلدى مدعم") بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة القاهرة) وبحوزته بكمية قدرها (10 طن سكر تموينى مدعم) معبأ داخل شكائر مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (54) قضية بمضبوطات بلغت (613,721 طن "أرز شعير").

ضبط (3,360 طن "أسماك مجمدة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (2,050 طن "دهون بقرية مجمدة – كبدة مجمدة – مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (19) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (48214 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.