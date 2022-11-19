رسومات ولوحات عبقرية.. «مصطفى» إسكندراني موهوب بالفطرة

لأنه أهم استثمار للارتقاء بالمجتمعات، تعمل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على الاهتمام بمواهب الأطفال النوابغ وتنمية مواهبهم، وهنا يظهر دور المديرية في تنمية موهبة مصطفى مجدي النجار الطالب بالصف الثاني الابتدائي في الرسم.

مصطفى موهوب بالفطرة

تقول نهى عاطف، مدير مرحلة التعليم الابتدائي بالمجمع، إن موهبة مصطفى فطرية ولديه القدرة على الرسم بشكل رائع والمدرسة تدعمه دائما لتشجيعه.

تمكن مصطفى، من تجسيد العديد من الشخصيات بأدق تفاصيلها، وبمهارة فائقة يحول الصغير بنات أفكاره إلى واقع ملموس على لوحات تتميز بالروعة والإبداع.

مسابقات لدعم مواهب الأطفال

يؤكد عادل حسين، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، لـ«الوطن»، إن المرحلة الراهنة تتطلب تسليط الضوء على مواهب أطفالنا حتى تختفي من مجتمعنا الأفكار الغريبة والدخيلة عليه، مشيرا إلى أن مصر مليئة بمواهب في كل المجالات خاصة الفنية والرياضية، فضلا عن المخترعين الصغار.

وتابع: لذلك قررت الوزارة رعاية أي موهبة بين أولادنا بالمدارس في مختلف مراحل التعليم، وسننظم مسابقات لهم على مستوى الجمهورية.

وقالت غادة عيد، مشرفة النشاط الفني بالمديرية، إن العمل على تطوير المواهب الفنية هذا العام سيكون مختلفا عن السنوات السابقة، وسيكون لهم مكان مهم، «قررنا تنظيم معرض لأعمالهم لتشجيعهم وإعطاء روح الحماس والمنافسة بين الموهوبين ليكون دافعا لنجاحهم».