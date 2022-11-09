البابا تواضروس يشيد بمبادرة حياة كريمة: تكتشف مواهب أطفال مصر

أثنى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الدولة المصرية ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامها باكتشاف مواهب الأطفال في القرى، قائلًا: «مبادرة حياة كريمة أحد أهدافها اكتشاف أولادنا في مصر وإبراز نجاحهم».

البابا يكرم 120 متفوقا

واضاف البابا تواضروس خلال عظته على هامش تكريم 120 من الاوائل في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن النجاح الدراسي هو أكثر شيء يفرح قلب الإنسان في الحياة، مشيرًا إلى أنه سعيد بتكريم المتفوقين في المجالات كافة، ومنهم من أثبت تفوقًا في تخصصات لم يكن يسمع عنها من قبل.

البابا تواضروس: الأسرة هي السند الكبير

ولفت بطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن الأسرة هي السند الكبير، وتستحق شهادة على ما تبذله من جهد لنجاح أبناءهم.

متطلبات أسرة ناجحة

وأشار إلى أن بداية أي نجاح وتميز لأي طفل يكون عبر «أم واعية» وأسرة تؤمن أن أطفالها وزنة «هبة وأمانة» من الله يجب أن يتاجر فيها أي ينميها.

وأوضح البابا تواضروس أن الوزنة تزداد بحسن الاستخدام: «الربح يجيب ربح والخسارة تجيب خسارة والنوم يجيب نوم» لذا يجب تنميتها.