وزير التعليم: «ربنا هيحاسبنا لو أهملنا في استثمار مواهب أبنائنا»

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لجميع الوزراء الذين حضروا اليوم المعرض الفني «رسالة أطفال مصر للعالم» الذي تنظمه الوزارة لتعريف العالم بـ التغيرات المناخية، وذلك بالرسم والأعمال الفنية.

وقال وزير التربية والتعليم، إن التعاون بدأ مع وزارة البيئة منذ وقت طويل، وجرى تدريب 350 ألف معلم ومدير على دمج مفاهيم التغيرات المناخية في المواد الدراسية، متابعا: «لدينا 25 مليون طالب يمكن استغلال مواهبهم، وإلا تندثر استعدادات طلابنا للإبداع والابتكار، مضيفا: «سيسألنا الله لو أهملنا استثمار مواهب طلابنا بالشكل الأمثل».

دمج التغيرات المناخية بالمناهج

وأشار إلى أنه لا بد من دمج التغيرات المناخية في جميع المناهج التعليمية، ومصر ولادة ودور الحكومة أن تتعاون من أجل الاستثمار في مواهب أبنائنا، ولذا أكدنا أنه من الممكن أن تحقق الأنشطة نواتج التعلم أكثر من المناهج الدراسية نفسها ولذا اهتمينا هذا العام بتفعيل يوم الأنشطة بالمدارس.