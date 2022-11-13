فنانات هوليود يشاركن بأزياء غريبة في حفل أفضل مواهب نسائية بالسينما

لم يمر حفل جوائز Harper's Bazaar لأفضل مواهب نسائية عن عام 2022، دون إثارة للجدل، فالحفل الذي تنظمه أشهر شبكة موضة وأزياء في العالم، حضرته بعض فنانات هوليوود مرتدين أزياء مختلفة إلى حد الغرابة من أجل لفت الانتباه خلال الحفل الذي أقيم في لندن.

أزياء غريبة

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت الممثلة الشهيرة «آنايا تيلور جوي» بطلة مسلسل «مناورات الملكة» أكثر من أثار الانتباه لغرابة فستانها، إذ تميز الفستان بتنورة حديدية مزينة بقماش الدانتيل، ما جعلها محط أنظار الحاضرين.

ومن الممثلات التي أثارت الانتباه أيضا باختيارها ثوبًا مختلفًا، هى «لاشانا ليش» بطلة فيلم جيمس بوند الجزء الأخير، وظهرت وهي ترتدي«قميص» لونه وردي، وتنورة ضخمة من نفس اللون، مع «قصة شعر» قصيرة جدًا.

أما عارضة الأزياء لوران ويسر، ظهرت أيضًا بشكل مختلف، وارتدت بذلة سوداء دون قميص أسفلها، أما شعرها فلم تهتم بأن يكون له شكل مميز واكتفت بلفه فوق رأسها بـ«توك» صغير.

وارتدت الممثلة الإنجليزية إيلي بمبر، فستان أسود مكشوف من أسفل يشبه الفستان الذي كانت ترتديه الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي، وأثار الجدل وقتها بسبب جرأته.

ويقام هذا الاحتفال بشكل سنوي و يقدم جوائز للنساء المؤثرات في مجالات السينما والتليفزيون والفن والثقافة والأدب، وتعد قواعده أكثر صارمة من حفل جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية على مدار العام.

منافسة شرسة

وبحسب الصحيفةالبريطانية، فقد كانت المنافسة شرسة بين الممثلات، ولكن على رأس الفائزات «آنايا تيلور جوي»، والممثلة «فيولا ديفيس» اللاتى فازتا من قبل بجائزة الأوسكار، ونجمة فيلم «المرأة الملكة» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي.