ضبط 4 أشخاص غسـلوا 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات في بورسعيد

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 12مليون جنيهاً تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.